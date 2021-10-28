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В рязанских торговых центрах вновь прошли рейды
Рейды прошли в торговых центрах «М5 Молл», «Виктория Плаза», «Премьер».

В Рязани в торговых центрах вновь прошли рейды. Об этом сообщил сайт мэрии.

В среду, 27 октября, специалисты аппарата комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления образования совместно с представителями полиции по делам несовершеннолетних провели рейды в торговых центрах «М5 Молл», «Виктория Плаза» и «Премьер».

Во время рейдов выявили более 50 нарушений. С подростками-нарушителями, которые находились вблизи ТРЦ, провели беседы.

Напомним, с 26 октября по 15 ноября продлен запрет на нахождение в торговых центрах подростков без родителей или законных представителей.