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В России предложили сделать бесплатным проезд на транспорте для многодетных семей
Практика будет действовать в столице с нового года. Ее предложили распространить на территории всей страны.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать бесплатным проезд на всех видах городского транспорта для многодетных семей по всей стране. Об этом сообщил RT.

Волынец напомнила, что с 1 января в Москве будут действовать новые меры поддержки многодетных семей. Она предложила ввести практику столицы на территории всей страны.

Волынец заявила, что нужно инициировать принятие закона на бесплатный проезд во всех видах транспорта, а также пригородных линиях для обоих родителей и их детей до 18 лет или до окончания учебы в общеобразовательной организации.