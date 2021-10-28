В Госдуме призвали ввести ПЦР-тесты для всех россиян в аэропортах

По словам специалиста, ПЦР-диагностика действует на международных рейсах, чтобы из других стран не ввозили или не вывозили COVID-19.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов заявил, что в российских аэропортах нужно ввести ПЦР-диагностику пассажиров. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU .

По его словам, ПЦР-диагностика действует на международных рейсах, чтобы из других стран не ввозили или не вывозили COVID-19.

Он добавил, что на внутренних рейсах также нужна такая мера. Он заявил, что ПЦР-диагностика при этом должна быть бесплатной.

«Неправильно, когда человек 3,5 тысячи платит за диагностику и проверяет себя, я с этим категорически не согласен и буду вносить поправки в бюджет», — сказал Тумусов.