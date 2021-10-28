\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
Птн, 29
Сбт, 30
14°
ЦБ USD 70.52 0.71 29/10
ЦБ EUR 81.84 0.81 29/10
Нал. USD 69.80 / 70.95 16:21
Нал. EUR 81.20 / 82.20 16:32
Новости
Публикации
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
5 271
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
25 октября 17:15
2 889
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
8 719
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
5 349
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В центре Рязани может появиться школа на 600 мест
Депутаты решили выделить из муниципального бюджета 100 тысяч рублей на проектно-изыскательские работы, связанные с возведением школы на 600 мест в районе спорткомплекса «Спартак» — на месте бывшей ледовой арены в квартале, ограниченном улицами Маяковского и Свободы.

На заседании городской думы в четверг, 28 октября, депутаты утвердили изменения в муниципальный бюджет на 2021 год и на период 2022—2023 годов. В связи с тем, что доходы и расходы городской казны увеличиваются на 745 миллионов рублей, было принято решение о выделении средств сразу по нескольким социально значимым направлениям.

196,3 миллиона рублей планируется потратить на ремонт дорог, 100 миллионов на благоустройство дворов, 82 миллиона — на строительство и реконструкцию инфраструктуры Торгового городка, 25 миллионов — на возведение пристроек в детских садах N 7, 10, 99, 110, 121, 131,147, 149, 5,7 миллиона — на ремонт фасада школы № 7.

Кроме того, в Рязани рассматривают возможность строительства школы в исторической части города. Депутаты решили выделить из муниципального бюджета 100 тысяч рублей на проектно-изыскательские работы, связанные с возведением школы на 600 мест в районе спорткомплекса «Спартак» — на месте бывшей ледовой арены в квартале, ограниченном улицами Маяковского и Свободы.

Отметим, что в начале прошлого года на уровне регионального правительства рассматривался вопрос о строительстве на этой площадке 50-метрового бассейна.