В центре Рязани может появиться школа на 600 мест

Депутаты решили выделить из муниципального бюджета 100 тысяч рублей на проектно-изыскательские работы, связанные с возведением школы на 600 мест в районе спорткомплекса «Спартак» — на месте бывшей ледовой арены в квартале, ограниченном улицами Маяковского и Свободы.

На заседании городской думы в четверг, 28 октября, депутаты утвердили изменения в муниципальный бюджет на 2021 год и на период 2022—2023 годов. В связи с тем, что доходы и расходы городской казны увеличиваются на 745 миллионов рублей, было принято решение о выделении средств сразу по нескольким социально значимым направлениям.

196,3 миллиона рублей планируется потратить на ремонт дорог, 100 миллионов на благоустройство дворов, 82 миллиона — на строительство и реконструкцию инфраструктуры Торгового городка, 25 миллионов — на возведение пристроек в детских садах N 7, 10, 99, 110, 121, 131,147, 149, 5,7 миллиона — на ремонт фасада школы № 7.

Кроме того, в Рязани рассматривают возможность строительства школы в исторической части города. Депутаты решили выделить из муниципального бюджета 100 тысяч рублей на проектно-изыскательские работы, связанные с возведением школы на 600 мест в районе спорткомплекса «Спартак» — на месте бывшей ледовой арены в квартале, ограниченном улицами Маяковского и Свободы.

Отметим, что в начале прошлого года на уровне регионального правительства рассматривался вопрос о строительстве на этой площадке 50-метрового бассейна.