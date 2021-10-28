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Рязанский ЗАГС рассказал о графике работы в нерабочие дни
Информация об этом появилась в группе управления.

Рязанский ЗАГС рассказал о графике работы в нерабочие дни. Информация об этом в четверг, 28 октября, появилась в группе управления.

По их информации, с 1 по 7 ноября в главном управлении ЗАГС нерабочие дни.

Однако с 1 по 3 ноября госрегистрации заключения и расторжения браков, а также выдача повторных документов по ранее поданным заявлениям будет производиться в назначенные ранее дату и время.

В то же время территориальный отдел ЗАГС № 4 по Рязани и Рязанскому району будет принимать граждан с 8:30 до 15:00 с 1 по 3 ноября по вопросам государственной регистрации смерти.

Начиная с 8 ноября прием граждан будет проходить в обычном режиме.

Ранее рязанские торговые центры высказались об ограничении входа с 30 октября.