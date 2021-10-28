Полицейские остановили пьяного касимовца без прав
Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления транспортным средством и составили на нарушителя административные материалы.
Полицейские остановили пьяного касимовца без прав. Об этом сообщает сайт УМВД.
Автоинспекторы в Касимове остановили «Ладу Гранту». При общении с водителем полицейские обнаружили у него «устойчивый запах алкоголя изо рта и резкое покраснение кожных покровов лица».
Полицейские отстранили 34-летнего мужчину от управления машиной и составили административные материалы.
Отмечается, что у водителя не было водительских прав.