Полицейские остановили пьяного касимовца без прав

Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления транспортным средством и составили на нарушителя административные материалы.

Полицейские остановили пьяного касимовца без прав. Об этом сообщает сайт УМВД.

Автоинспекторы в Касимове остановили «Ладу Гранту». При общении с водителем полицейские обнаружили у него «устойчивый запах алкоголя изо рта и резкое покраснение кожных покровов лица».

Полицейские отстранили 34-летнего мужчину от управления машиной и составили административные материалы.

Отмечается, что у водителя не было водительских прав.