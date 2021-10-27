В Рязанской области Росгвардия устроила погоню за пьяным водителем

Днем во вторник, 26 октября, наряд Росгвардии во время патрулирования в Туме заметил мужчину, который «шаткой походкой» подошел к автомобилю Nissan Almera, сел за руль и начал движение.

В Клепиковском районе задержали пьяного мужчину на Nissan Almera. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Днем во вторник, 26 октября, наряд Росгвардии во время патрулирования в Туме заметил мужчину, который «шаткой походкой» подошел к автомобилю Nissan Almera, сел за руль и начал движение.

Росгвардейцы остановили машину. В ней был молодой человек, который выглядел пьяным.

Водителя 1988 года рождения задержали и передали сотрудникам ГИБДД.