\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 69.81 0.26 28/10
ЦБ EUR 81.03 0.33 28/10
Нал. USD 69.85 / 71.00 12:37
Нал. EUR 81.00 / 82.00 12:52
Новости
Публикации
Главные вопросы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
Вчера 11:30
3 331
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
25 октября 2021 17:15
1 954
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
7 760
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
4 437
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани сбили девушку с пятилетним ребенком
ДТП произошло примерно в 7:40 во вторник, 26 октября. Рязанец на Great Wall сбил 25-летнюю местную жительницу и пятилетнего ребенка.

В Рязани около дома № 27/46 по улице Весенней сбили девушку с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 7:40 во вторник, 26 октября. Рязанец на Great Wall сбил 25-летнюю местную жительницу и пятилетнего ребенка. По предварительной информации, они пересекали проезжую часть не по «зебре».

Пешеходы получили травмы, им оказали медпомощь. Проводится проверка.