В Рязани сбили девушку с пятилетним ребенком

ДТП произошло примерно в 7:40 во вторник, 26 октября. Рязанец на Great Wall сбил 25-летнюю местную жительницу и пятилетнего ребенка.

В Рязани около дома № 27/46 по улице Весенней сбили девушку с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 7:40 во вторник, 26 октября. Рязанец на Great Wall сбил 25-летнюю местную жительницу и пятилетнего ребенка. По предварительной информации, они пересекали проезжую часть не по «зебре».

Пешеходы получили травмы, им оказали медпомощь. Проводится проверка.