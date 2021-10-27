В Москве в период нерабочих дней будет работать магазин «Красное и белое»

Ранее столичные власти заявили о закрытии в период нерабочих дней магазинов, если в их ассортименте нет как минимум 30% товаров первой необходимости и продуктов.

В Москве в период нерабочих дней будет работать магазин «Красное и белое». Об этом в среду, 27 октября, Лайфу сообщила специалист сети по связям с общественностью Наталья Аверкиева.

Представитель сети подчеркнула, что в ассортименте магазина есть не только алкогольная продукция, но и товары первой необходимости и продукты питания.

«В Москве и области мы работаем по нашему стандартному графику. Ограничения нас не коснулись», — сказала она.

Ранее столичные власти заявили о закрытии в период нерабочих дней магазинов, если в их ассортименте нет как минимум 30% товаров первой необходимости и продуктов. Это породило много споров и недовольств среди представителей известных алкомаркетов.