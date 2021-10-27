Владельцы московских алкомаркетов не планируют закрывать магазины в нерабочие дни

Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Владельцы московских алкомаркетов не планируют закрывать магазины в нерабочие дни. Об этом в среду, 27 октября, Life сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, постановления о закрытии алкомаркетов в Москве на период нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября — не было. Дело в том, что по закону о торговле алкоголь относится к продовольствию.

Ранее столичные власти выпустили указ о закрытии предприятий, в чьем ассортименте нет и 30% товаров первой необходимости или продуктов.

По словам адвоката Петра Мацкевича, такая формулировка указа может вызвать споры. Тогда властям придется либо исключить алкоголь из списка продуктов питания, либо отдельно оговорить в указе, что на работу алкомаркетов введен запрет во время нерабочих дней.

В свою очередь предприниматели не планируют закрываться на этот период. Они отмечают, что готовы закупить 30% ассортимента продуктов питания на время нерабочих дней.

«В крайнем случае, если окажется, что требования управ придется соблюдать, „Е-вино“ готово расширить ассортимент, добавив крупы и другие востребованные продукты», — сказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Кузнецов.