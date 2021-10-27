В Кремле ответили на вопрос о запрете на поездки в нерабочие дни
Эпидемиологи выразили опасения, поскольку многие решили отправиться в поездки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не собираются запрещать поездки между регионами в нерабочие дни. Об этом передает
Песков добавил, что эпидемиологи выразили опасения, поскольку многие решили отправиться в поездки.
«Возможны последствия эпидемиологические после этого», — добавил он.
Песков надеется, что новые меры смогут улучшить обстановку.
Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября объявили в России нерабочими.