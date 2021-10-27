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В Кремле ответили на вопрос о запрете на поездки в нерабочие дни
Эпидемиологи выразили опасения, поскольку многие решили отправиться в поездки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не собираются запрещать поездки между регионами в нерабочие дни. Об этом передает РИА Новости.

Песков добавил, что эпидемиологи выразили опасения, поскольку многие решили отправиться в поездки.

«Возможны последствия эпидемиологические после этого», — добавил он.

Песков надеется, что новые меры смогут улучшить обстановку.

Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября объявили в России нерабочими.