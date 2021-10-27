Студентам РГУ разъяснили работу вуза в период нерабочих дней

Информация об этом появилась на сайте вуза.

Руководство РГУ имени Есенина объяснило студентам, как будет проходить учебный процесс в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Информация об этом в среду, 27 октября, появилась на сайте вуза .

На это время студентам заменят теоретическую часть на самостоятельную работу с методической поддержкой. Для студентов-заочников, а также для тех, кто проходит учебные и производственные практики, организуют дистанционное обучение.

На «дистанционку» также переведут студентов, которые обучаются в центре непрерывного образования, научно-образовательном подразделении «Институт Конфуция», научно-образовательном центре практической психологии и психологической службы и в лингвистическом центре института иностранных языков.

Фото РГУ имени Есенина