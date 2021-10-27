Рязанцы заметили мертвых птиц в Приокском

Ранее трупы ворон местные жители видели вдоль Народного бульвара.

Рязанцы заметили мертвых птиц в Приокском. Пост об этом в среду, 27 октября, опубликовали в социальных сетях.

Трупы ворон рязанка заметила в посадке вблизи дома № 65 по улице Октябрьской. По ее словам, она насчитала 16 мертвых птиц.

«Сегодня утром обнаружила трупы ворон. Я насчитала около 16. Это только вдоль тропинки. Какие-то застряли между веток деревьев, какие-то на земле. Один вороненок лежал дергался. Что происходит?», — написала рязанка.

Ранее местные жители насчитали около 30 трупов ворон вдоль Народного бульвара.