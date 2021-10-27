Рязанца осудили за контрабанду наркотиков

Ранее мужчина уже отбывал наказание в виде лишения свободы.

Жителя Рязани осудили за пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Мужчина действовал в составе организованной группы. Он совершил «незаконные пересылки наркотических средств в особо крупном размере, незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации наркотического средства в особо крупном размере, а также покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере».

Также он незаконно приобретал и хранил два вида наркотиков в крупном размере.

Мужчина признал вину и согласился с обвинением. Он выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного на стадии предварительного следствия.

Ранее он уже отбывал наказание. Суд приговорил его к 12 годам колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.