Рязанца осудили за контрабанду наркотиков

Жителя Рязани осудили за пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Об этом сообщил
Мужчина действовал в составе организованной группы. Он совершил «незаконные пересылки наркотических средств в особо крупном размере, незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации наркотического средства в особо крупном размере, а также покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере».
Также он незаконно приобретал и хранил два вида наркотиков в крупном размере.
Мужчина признал вину и согласился с обвинением. Он выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного на стадии предварительного следствия.
Ранее он уже отбывал наказание. Суд приговорил его к 12 годам колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.