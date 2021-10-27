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Адвокат попросил следствие вновь провести очные ставки между родственниками пропавшей рязанки
Он также направил ходатайство о повторном допросе родителей Александра Логунова и его самого.

Адвокат Максим Калинов направил ходатайство в столичный следком о проведении повторных очных ставок между Натальей Кошелевой, Александром Логуновым и его родителями. Об этом он рассказал в среду, 27 октября, корреспонденту РЗН.инфо.

Ранее следователи провели очную ставку между матерью пропавшей девушки и ее супругом. Однако, по мнению Калинова, многие вопросы остались до сих пор невыясненными.

Он также направил ходатайство о повторном допросе родителей Александра Логунова и его самого.

«Очень жаль, что приходится буквально „выбивать“ у следствия те действия, которые они могли бы провести и без моих неоднократных ходатайств, но к сожалению, этого не происходит. В данном деле, на мой взгляд, необходима полная сосредоточенность действий между следствием и оперативным работниками, грамотные следователи и оперативные работники в Рязани имеются, но в первую очередь следствию необходимо сосредоточиться на проведении именно следственных действий, допросов и очных ставок», — рассказал адвокат.

Максим Калинов также рассказал, что следствие неправильно трактует его попытки помочь в деле пропавшей Елены Логуновой.

«Например, мои неоднократные и настойчивые предложения по привлечению Плоткина, на мой взгляд, следователь столичного следкоме воспринял не как желание помочь следствию, а как сомнение в его компетенции и профессионализме. Конечно же это не так», — отметил Калинов.