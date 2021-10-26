В Рыбновском районе обрушилась церковь

В селе Костино обрушился купол Богоявленской церкви, которая относится к объектам памятника федерального значения «Усадьба Никитского».

В Рыбновском районе обрушилась церковь. Об этом пишет портал RybnoeNet.

В селе Костино обрушился купол Богоявленской церкви, которая относится к объектам памятника федерального значения «Усадьба Никитского». Церковь была построена в 1690-х годах по заказу владельца села.

Сообщается, что храм имеет особую ценность, так как входит в группу церквей нарышкинского стиля. Все они на территории Рязанской области утрачены.

«Ау, липовые борцы за сохранение памятников, где вы? Вместо того чтобы заниматься реальными делами по сохранению объектов культурного наследия, вы кошмарите тысячи людей в охранных зонах музея Сергея Есенина», — прокомментировали инцидент местные жители.