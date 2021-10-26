\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
10°
Чтв, 28
ЦБ USD 70.13 -0.73 26/10
ЦБ EUR 81.74 -0.76 26/10
Нал. USD 69.36 / 70.50 10:02
Нал. EUR 80.41 / 81.70 10:02
Новости
Публикации
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
Вчера 17:15
907
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
6 659
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
3 482
Лидеры подтверждают реноме. Обзор 4-го тура в «40+"
В четвертом туре дивизиона «Любитель 40+" сенсаций не п...
22 октября 12:13
3 520
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рыбновском районе обрушилась церковь
В селе Костино обрушился купол Богоявленской церкви, которая относится к объектам памятника федерального значения «Усадьба Никитского».

В Рыбновском районе обрушилась церковь. Об этом пишет портал RybnoeNet.

В селе Костино обрушился купол Богоявленской церкви, которая относится к объектам памятника федерального значения «Усадьба Никитского». Церковь была построена в 1690-х годах по заказу владельца села.

Сообщается, что храм имеет особую ценность, так как входит в группу церквей нарышкинского стиля. Все они на территории Рязанской области утрачены.

«Ау, липовые борцы за сохранение памятников, где вы? Вместо того чтобы заниматься реальными делами по сохранению объектов культурного наследия, вы кошмарите тысячи людей в охранных зонах музея Сергея Есенина», — прокомментировали инцидент местные жители.