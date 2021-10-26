В Рязани на улице Каширина планируют открыть большой пункт вакцинации

Об этом заявил губернатор Николай Любимов на заседании правительства.

В Рязани на улице Каширина планируют открыть большой пункт вакцинации против коронавируса. Об этом заявил губернатор Николай Любимов во вторник, 26 октября, на заседании правительства.

По его словам, в некоторых медицинских учреждениях вакцины против коронавируса заканчиваются из-за повышенного спроса. При этом их нельзя передавать из поликлиники в поликлинику. Именно поэтому нужно открыть в центре города новый большой пункт вакцинации, куда будут направлены поступающие резервы.

Подходящим местом, по мнению главы региона, является первый этаж в «Точке кипения» на улице Каширина.

«Надо привезти туда врачей и пусть они проводят прививки… Побольше пунктов, поменьше межведомственной неразберихи», — сказал Любимов.

С 1 по 25 октября, по данным регионального минздрава, число прививающихся в Рязанской области выросло с 880-900 человек до 4500-4600 человек в день.