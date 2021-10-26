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Рязанцы начали скупать из магазинов водку и сахар
В магазинах в центре Рязани отметили высокий спроси на алкоголь, сахар и крупы. По словам продавцов, дефицита товара нет.

25 и 26 октября большинство крупных магазинов в центре Рязани столкнулось с повышенным спросом на алкоголь.

«Водки стали брать больше, — отметили кассиры в супермаркете на улице Введенской. — Берут по несколько бутылок: может быть, к длинным выходным таким образом готовятся».

В торговом центре на улице Соборной отметили, что третий день подряд больше обычного берут гречку, рис и рожки.

«Больше всего выросли продажи сахара, — заверила кассир сетевого магазина на Театральной площади. — Но алкоголь тоже продается быстрее, чем обычно».

Высокий спрос на алкоголь и сахар подтвердили в магазине «Продукты» на улице Горького.

Однако, по словам всех продавцов, дефицита товаров нет.