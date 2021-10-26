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Новый подход по старым ценам: стартовали продажи квартир в новой очереди ЖК «Шереметьевский квартал»
ГК «Стройпромсервис» открыла продажи квартир в 14 очереди ЖК «Шереметьевский квартал».

Новый подход по старым ценам: стартовали продажи квартир в новой очереди ЖК «Шереметьевский квартал»

ГК «Стройпромсервис» открыла продажи квартир в 14 очереди ЖК «Шереметьевский квартал».

В компании отметили, что визитной карточной жилого комплекса является комфорт городского жилья и близость к природе. В ЖК «Шереметьевский квартал» доступны как небольшие квартиры, так и квартиры формата «все включено» с чистовой отделкой и мебелью. Цены на квартиры начинаются всего от 1,5 млн рублей.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».