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В Шацком районе задержали пьяного водителя
От медосвидетельствования мужчина отказался. Его отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол.

В Шацком районе задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На 356-м километре автодороги М-5 «Урал» для проверки документов полицейские остановили «Ладу». У водителя обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя и неуверенную походку.

От медосвидетельствования мужчина отказался. Его отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол.

В полиции напомнили, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или повторный отказ от освидетельствования водителям грозит уголовное наказание: штраф до 300 тысяч рублей или принудительные работы до двух лет, лишение свободы на два года и лишение права управления сроком на три года.