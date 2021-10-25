В Сасовском районе при пожаре погиб пенсионер

Возгорание случилось в жилом деревянном доме, после чего огонь перекинулся на хозяйственную постройку.

В Сасовском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент случился в воскресенье, 24 октября, примерно в 19:33 в селе Салтыково. Возгорание случилось в жилом деревянном доме, после чего огонь перекинулся на хозяйственную постройку. Пожарным не удалось спасти оба строения.

При пожаре погиб 64-летний мужчина.

В работе задействовали три единицы техники и восемь человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.