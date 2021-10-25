В Ряжске скончалась преподаватель хореографии музыкальной школы Викторина Рыбакова
Преподаватель умерла в пятницу, 22 октября.
Скончалась преподаватель хореографии Ряжской музыкальной школы Викторина Рыбакова. Об этом
Преподаватель умерла в пятницу, 22 октября.
Известно, что она окончила Рязанский филиал Московского государственного института культуры. Работала в Ряжской музыкальной школе с 2013 года.
Министерство культуры и туризма Рязанской области выразило глубокие соболезнования родным и близким.