В Ряжске скончалась преподаватель хореографии музыкальной школы Викторина Рыбакова

Преподаватель умерла в пятницу, 22 октября.

Скончалась преподаватель хореографии Ряжской музыкальной школы Викторина Рыбакова. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Преподаватель умерла в пятницу, 22 октября.

Известно, что она окончила Рязанский филиал Московского государственного института культуры. Работала в Ряжской музыкальной школе с 2013 года.

Министерство культуры и туризма Рязанской области выразило глубокие соболезнования родным и близким.