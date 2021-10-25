В Рязанской области зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Рязанской области зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что в целом по области эпидпорог превышен на 30,5%, по Рязани — на 42,6%. Чаще всего болели дети до 14 лет.

Случаи гриппа не регистрировались.

Также в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Уже привито 28,6% населения.

Эпидситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится под постоянным контролем Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.