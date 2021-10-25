В Рязанской области подросткам продлили запрет на посещение торговых центров без родителей
Согласно документу, с 26 октября по 15 ноября продлятся «нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), без сопровождения родителей или иных законных представителей».
В Рязанской области подросткам продлили запрет на посещение торговых центров без родителей. Соответствующую редакцию документа «О введении на территории Рязанской области режима повышенной готовности» опубликовали в пятницу, 22 октября.
Согласно документу, с 26 октября по 15 ноября продлятся «нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), без сопровождения родителей или иных законных представителей».
Напомним, запрет ввели с 11 октября.