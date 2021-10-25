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В рязанских детсадах организуют дежурные группы
C 30 октября по 7 ноября у «бюджетников» ожидаются выходные, однако сфера торговли, предприятия непрерывного цикла продолжат работать. Именно поэтому на «выходную» неделю в детских садах организуют дежурные группы.

В рязанских детсадах организуют дежурные группы. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.

Там отметили, что с 30 октября по 7 ноября у «бюджетников» ожидаются выходные, однако сфера торговли, предприятия непрерывного цикла продолжат работать. Именно поэтому на «выходную» неделю в детских садах организуют дежурные группы.

Напомним, школы на время «выходной» недели в Рязанской области уйдут на каникулы.