Суд отказался вызывать первых лиц области на заседание по делу Карабасова

В понедельник, 25 октября, в Советском суде состоялось внеочередное заседание по делу Сергея Карабасова.

В понедельник, 25 октября, в Советском суде состоялось внеочередное заседание по делу Сергея Карабасова.

На нем адвокат Эдуард Видакас запросил ходатайство на приглашение 16 свидетелей для допроса. Среди них: губернатор Николай Любимов, глава Рязани Юлия Рокотянская, зампред правительства Евгений Беленецкий, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, министр по делам территорий и информационной политики Жанна Фомина и другие представители власти.

«Все свидетели могут охарактеризовать личность Карабасова по роду свой деятельности, так как ежедневно пересекались с подсудимым и работали с ним», -пояснил адвокат.

Видакас отметил, что в благоустройстве Лесопарка были задействованы федеральные деньги и Карабасова с докладом вызывал губернатор.

Однако прокуратура посчитала, что защитники злоупотребляют своими правами и намерено затягивают судебный процесс.

«В материалах дела уже есть необходимые характеристики от коллег», — заключил прокурор.

Судья согласился с этим утверждением и добавил, что оснований для удовлетворения данного ходатайства не имеется, так как было опрошено значительное количество работников.

Защита также запросила еще несколько ходатайств. Одно из них на осмотр жесткого диска с компьютера бывшего директора организации «Уютный дом 62» Михаила Пузанова. По словам юриста, в ходе его осмотра в личной почтовой переписке следствие не обнаружило нужной информации по делу.

«Мы осмотрели тот же почтовой ящик, где следствие ничего не обнаружило и нашли новую информацию о переписке с поставщиками нескольких спортивных оборудований», — пояснила адвокат.

В прокуратуре заверили, что нужной информацией располагают, и исследовали протокол осмотра предметов и документов в ходе обысков ООО «Уютный дом 62».

Но данное ходатайство, как и несколько других суд не утвердил.

На заседании стало известно, что у Сергея Карабасова появилось еще два представителя защиты.

«Есть целый ряд противоречий и мы хотели бы указать эти факты суду. Нужно дать защите время, чтобы мы смогли изучить дело до конца. Мы просим ходатайство на возможность окончательно ознакомиться с материалами дела. Без этого право на защиту будет нарушено», — заключил адвокат.

Прокуратура и судья не стали возражать и дали на ознакомление с уголовным делом адвокатам две недели.

Суд постановил провести следующее заседание 8 ноября. После этого заседания будут проводиться ежедневно.