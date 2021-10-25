По делу о взрыве арестовали двух руководителей завода в Шиловском районе

Александра Егоршина и Сергея Нистраткина заключили под стражу до 22 декабря 2021 года.

По делу о взрыве арестовали двух руководителей завода в Шиловском районе. Об этом пишет ТАСС.

В понедельник, 25 октября, Басманный суд Москвы арестовал учредителя ООО «Разряд» Александра Егоршина и генерального директора компании Сергея Нистраткина.

Руководителей завода заключили под стражу до 22 декабря 2021 года.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, утром 22 октября в пороховом цеху завода произошел пожар. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Погибли все 17 человек, вышедшие на смену.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура. В поселке Лесном простились с жертвами взрыва на заводе.

Фото пресс служба Басманного суда.