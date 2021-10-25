Любимов пообещал учесть предложения жителей области при формировании бюджета

В понедельник, 25 октября, на собрании фракции «Единая Россия» депутаты в первом чтении приняли решение о поддержке проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

Любимов пообещал учесть предложения жителей области при формировании бюджета. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил в понедельник, 25 октября, после итогов собрания фракции «Единая Россия» Госдумы.

На собрании депутаты в первом чтении приняли решение о поддержке проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

Документ предусматривает финансирование всех гособязательств, в том числе социальных. Также были учтены все предложения, которые вошли в Народную программу. Особое внимание уделили комплексному развитию сельских территорий, созданию спортивной инфраструктуры на селе, а также допподдержке регионов на строительство и ремонт дорог.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, государство должно позаботиться о качественном исполнении услуг. Это касается как сферы здравоохранения, образования, так и вопросов социального обеспечения.

В свою очередь председатель комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров заявил, что в принятом документе заложены все необходимые для выполнения социальных обязательств государства средства.

«Одновременно с поддержкой бюджета фракция „Единая Россия“ предложит проект постановления, в котором в качестве приоритетных, укажет целый ряд направлений. Мы рассмотрим эти предложения уже в рамках второго чтения. Самое главное, что мы сегодня можем точно констатировать: все социальные обязательства государства, безусловно, обеспечены финансово, независимо от любых условий экономики, какие бы они не были на мировом рынке», — подчеркнул Андрей Макаров.

Глава региона подчеркнул, что для самого региона важно выполнить свою часть Народной программы, которую поддержали рязанцы.«В проекте федерального бюджета заложены гарантии реализации этой задачи. Все необходимые меры для внедрения в жизнь наказов жителей области будут приняты и с нашей стороны при формировании регионального бюджета», — отметил Николай Любимов.