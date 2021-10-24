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Жителей Центральной России предупредили о самой холодной ночи осени
Самая холодная ночь с начала осени ожидается в регионах Центральной России в ночь на понедельник, 25 октября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

Самая холодная ночь с начала осени ожидается в регионах Центральной России в ночь на понедельник, 25 октября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

«Осторожно, гололедица! Центральную Россию ждет самая холодная ночь! В ночь на понедельник в Центральной России и Черноземье показания минимальных термометров уйдут в синий, слабоотрицательный диапазон температур. В результате заморозков и выпавших накануне осадков на дорогах и тротуарах станет скользко — образуется гололедица», — написал Тишковец.

Причина похолодания — обширный двухъядерный циклон североатлантического происхождения. Тишковец добавил, что толщина корки льда местами в областях Центральной России может составить 1-2 мм.

«В ночь на вторник зона гололедицы, усиливаясь по интенсивности и увеличиваясь по площади, вместе с холодом будет смещаться на восток Европейской России. Автомобилисты и пешеходы будьте внимательны!» — отметил синоптик.