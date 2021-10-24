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В Калмыкии шесть человек погибли после столкновения автобуса с «Камазом»
В Калмыкии произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и «Камаза», погибли шесть человек, среди них — ребенок.

В Калмыкии произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и «Камаза», погибли шесть человек, среди них — ребенок. ДТП произошло на 246-м км дороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь, сообщает ТАСС.

Вначале было известно о пяти погибших, позже в республиканской больнице еще одна пострадавшая умерла из-за открытой черепно-мозговой травмы.

По предварительным данным регионального МВД, пассажирский автобус Neoplan, следовавший по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовиком «Камаз». По данным полиции, среди погибших есть ребенок.

Руководитель пресс-службы МВД по региону Андрей Басхаев сообщил, что пять пострадавших отпустили из больницы после осмотра, трех человек госпитализировали.

Водитель грузовика не пострадал, водитель автобуса не госпитализирован.

В МЧС России сообщали, что сведения о ДТП поступили в 2:40. Там добавили, что всего в автобусе находились 28 пассажиров. В пресс-службе регионального ГУ МЧС также уточнили, что все погибшие являются пассажирами автобуса.

Возбуждено уголовное дело.