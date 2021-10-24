Россиянам рассказали, кого могут уволить в нерабочие дни

Россиянам разъяснили, кого из сотрудников могут уволить за отсутствие на рабочем месте в нерабочие дни. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с порталом ura.ru.

Россиянам разъяснили, кого из сотрудников могут уволить за отсутствие на рабочем месте в нерабочие дни. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с порталом ura.ru .

Специалист уточнил, что согласно указу президента организации сами определяют количество работников для поддержания полноценного функционирования компании. По его словам, в эту категорию входят, например, сотрудники, перечисляющие зарплату, и охранники. Они продолжат ходить на рабочее место и не получат доплату за это.

«Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте», — отметил Кофанов.

С точки зрения законодательства нерабочие дни — это не выходные, а именно нерабочие с сохранением зарплаты, подытожил юрист.

Напомним, президент Владимир Путин утвердил введение выходной недели в России из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в среду, 20 октября, на совещании с правительством.