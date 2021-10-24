Объявлен в розыск молодой человек, признавшийся в убийстве под Рязанью

МВД объявило в розыск Алексея Полтавца, признавшегося в своей причастности к убийству под Рязанью. Соответствующая информация указана в реестре МВД, сообщает «Новая газета».

МВД объявило в розыск Алексея Полтавца, признавшегося в своей причастности к убийству под Рязанью. Соответствующая информация указана в реестре МВД, сообщает «Новая газета».

21-летний уроженец Омска в 2020 году рассказал «Медузе» (ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА), как он и фигурант дела «Сети"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) Максим Иванкин якобы убили Екатерину Левченко и Артема Дорофеева в лесу под Рязанью в 2017 году.

Полтавец бежал за рубеж после начала преследования фигурантов дела. Тело Дорофеева было найдено в ноябре 2017 года, тело Левченко — в марте 2020 года.

Ранее стало известно, что приговоренный к 13 годам строгого режима по делу «Сети"* Иванкин подписал признание в убийствах, но заявил, что его заставили подписать документ под пытками в тюремной больнице при ИК-3 Владимирской области.

Сотрудники ФСБ задержали молодых людей в Пензе осенью 2017 года и позже в Петербурге. Их обвинили в попытке создать по всей стране боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России».

Напомним, что Артем Дорофеев и Екатерина Левченко пропали в 2017 году. Останки обнаружили в ноябре 2017 года в Рязанской области, Левченко считалась пропавшей до марта 2020 года. Пензенские следователи заявили, что найденные этой весной под Рязанью останки принадлежат девушке. В феврале 2019 года «Медуза» выпустила расследование, в котором Алексей Полтавец говорил о причастности к убийству осужденных фигурантов дела «Сети"*.

* — террористическая организация, запрещена в России.