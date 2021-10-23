В Рязанской области ужесточили ограничения на работу кафе и ресторанов

В Рязанской области заведениям общественного питания запретили работать с 23:00 до 6:00, кроме обслуживания на вынос. Об этом говорится в новом распоряжении губернатора Николая Любимова.

В Рязанской области заведениям общественного питания запретили работать с 23:00 до 6:00, кроме обслуживания на вынос. Об этом говорится в новом распоряжении губернатора Николая Любимова.

Ранее кафе и ресторанам разрешалось работать до 1:00.

Напомним, губернатор Рязанской области Николай Любимов в пятницу, 22 октября, подписал распоряжение, в котором говорится о входе в кафе, музеи, спортзалы по QR-кодам. Заявлено и введение других дополнительных мер. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.