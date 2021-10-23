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В Рязанской области нашли останки гигантского ящера
Сотрудники Рязанского государственного университета имени Есенина впервые в Центральной России обнаружили на территории карьера Малый Пролом в Рязанской области останки гигантского ящера ягуаразавра длиной около 5 м.

Сотрудники Рязанского государственного университета имени Есенина впервые в Центральной России обнаружили на территории карьера Малый Пролом в Рязанской области останки гигантского ящера ягуаразавра длиной около 5 м. Об этом ТАСС сообщил завкафедрой географии, экологии и природопользования вуза Алексей Водорезов.

Ученые вуза изучают карьер Малый Пролом на протяжении четырех лет. Его территория считается одним из самых богатых местонахождений останков животных мелового периода мезозойской эры в центре Русской равнины. Здесь нашли более 40 видов древних акул и разнообразных морских рептилий.

Как отметил Водорезов, в Центральной России впервые найден зуб морской рептилии из семейства мозазавров, близкородственной к ягуаразавру, останки которого находили на севере Южной Америки.

«Это были мощные морские рептилии длиной около 5 метров, среди тех, кого называют „гроза морей“. Среди мозазавров это одна из наиболее примитивных групп в соответствии со строением их черепа, близкая к современным крупным ящерам типа комодского варана», — пояснил Водорезов.

Он добавил, что в 2021 году на территории Малого Пролома были также впервые обнаружены следы дельфиноподобного ящера ихтиозавра и плиозавра. В октябре промежуточные результаты работы специалистов опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Cretaceous research из списка Web of Science в Нидерландах.

Напомним, ранее рязанский ученый-палеонтолог, ассистент кафедры географии, экологии и природопользования РГУ имени Есенина Сергей Солонин подарил Государственному Дарвиновскому музею зуб птерозавра. Зуб нашли в Малом Проломе на территории Шацкого района. Находка помогла установить, что в этих местах около 100 млн лет назад жили летающие ящеры.