Найденный в Шацком районе зуб птерозавра передали в Дарвиновский музей

Зуб нашли в Малом Проломе на территории Шацкого района. Находка помогла установить, что в этих местах около 100 млн лет назад жили летающие ящеры. Отмечается, что размах крыльев такого ящера достигал девяти метров. Питались они рыбой, которую выхватывали из волы длинными, слегка изогнутыми зубами.

Рязанский ученый-палеонтолог, ассистент кафедры географии, экологии и природопользования РГУ имени Есенина Сергей Солонин подарил Государственному Дарвиновскому музею зуб птерозавра. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Зуб нашли в Малом Проломе на территории Шацкого района. Находка помогла установить, что в этих местах около 100 млн лет назад жили летающие ящеры. Отмечается, что размах крыльев такого ящера достигал девяти метров. Питались они рыбой, которую выхватывали из воды длинными, слегка изогнутыми зубами.

Ученые-палеонтологи Сергей Солонин и Алексей Водорезов написали статью о находке совместно с британским доктором Дэвидом Мартиллом, одним из ведущих в мире специалистов по птерозаврам, и его студентом Роем Смитом.

Сергей Солонин рассказал, что сотрудников Дарвиновского музея заинтересовали находки. Он отметил, что останки птерозавров так близко к столице еще не находили.

«Я подумал, почему бы не передать какие-нибудь материалы в коллекцию музея», — отметил ученый.

В Дарвиновском музее подтвердили, что шацкий карьер — одно из крупнейших в мире местонахождений древних морских животных. Сотрудники поблагодарили рязанских исследователей за ценный подарок.

Ранее в Шацком районе нашли зубы неизвестных науке акул.