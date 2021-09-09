\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
20°
Птн, 10
18°
Сбт, 11
17°
ЦБ USD 73.13 -0.31 10/09
ЦБ EUR 86.47 -0.44 10/09
Нал. USD 72.72 / 73.80 16:15
Нал. EUR 86 / 86.74 16:15
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
4 часа назад
401
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
7 часов назад
620
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
9 часов назад
767
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
5 часов назад
367
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Найденный в Шацком районе зуб птерозавра передали в Дарвиновский музей
Зуб нашли в Малом Проломе на территории Шацкого района. Находка помогла установить, что в этих местах около 100 млн лет назад жили летающие ящеры. Отмечается, что размах крыльев такого ящера достигал девяти метров. Питались они рыбой, которую выхватывали из волы длинными, слегка изогнутыми зубами.

Рязанский ученый-палеонтолог, ассистент кафедры географии, экологии и природопользования РГУ имени Есенина Сергей Солонин подарил Государственному Дарвиновскому музею зуб птерозавра. Об этом пишет ИД «Пресса».

Зуб нашли в Малом Проломе на территории Шацкого района. Находка помогла установить, что в этих местах около 100 млн лет назад жили летающие ящеры. Отмечается, что размах крыльев такого ящера достигал девяти метров. Питались они рыбой, которую выхватывали из воды длинными, слегка изогнутыми зубами.

Ученые-палеонтологи Сергей Солонин и Алексей Водорезов написали статью о находке совместно с британским доктором Дэвидом Мартиллом, одним из ведущих в мире специалистов по птерозаврам, и его студентом Роем Смитом.

Сергей Солонин рассказал, что сотрудников Дарвиновского музея заинтересовали находки. Он отметил, что останки птерозавров так близко к столице еще не находили.

«Я подумал, почему бы не передать какие-нибудь материалы в коллекцию музея», — отметил ученый.

В Дарвиновском музее подтвердили, что шацкий карьер — одно из крупнейших в мире местонахождений древних морских животных. Сотрудники поблагодарили рязанских исследователей за ценный подарок.

Ранее в Шацком районе нашли зубы неизвестных науке акул.