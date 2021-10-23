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Россиянам рассказали о выплате пенсий в нерабочие дни
В ПФР рассказали о выплатах в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Пенсионеры получат их в обычные сроки, пишет «Российская газета».

В ПФР рассказали о выплатах в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Пенсионеры получат их в обычные сроки, пишет «Российская газета».

Тем, кто получает пенсии 4 и 5 числа каждого месяца, деньги заранее переведут на карту или будут доставлены почтальонами.

По данным издания, длинные выходные не скажутся на работе сотрудников ПФР, выплаты пенсионерам будут производиться в обычном режиме. Однако в работе клиентских служб ПФР могут произойти некоторые изменения, поэтому график работы следует уточнять заранее.

Отделения «Почты России» с 30 октября по 7 ноября также будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября. 4 ноября, в государственный праздник, все почтовые отделения будут закрыты, а 3 ноября отделения закроются на час раньше. 5 ноября почта будет работать по графику субботы. Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении.

Напомним, президент Владимир Путин утвердил введение выходной недели в России из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в среду, 20 октября, на совещании с правительством.