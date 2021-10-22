В рязанском торговом центре задержали мужчину с контейнером героина

У 33-летнего рязанца него нашли контейнер с порошкообразным веществом. На место вызвали сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани.

В Рязани в торговом центре задержали мужчину с героином. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время рейдов полиция обратила внимание на мужчину без медицинской маски. В ответ на замечание он повел себя нервозно и отказался предъявить документы.

Полиция предложила ему пройти на стационарный пост, чтобы установить личность.

В присутствии понятых у 33-летнего рязанца него нашли контейнер с порошкообразным веществом. На место вызвали сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани.

Выяснилось, что у мужчины было около грамма героина. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере»).