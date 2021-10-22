В Олимпийском городке водитель устроил массовое ДТП

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Ночью в четверг, 22 октября, в Олимпийском городке водитель устроил массовое ДТП. Об этом сообщил очевидец.

По его словам, мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. На своем автомобиле он протаранил несколько машин и влетел в забор. После этого водитель скрылся.

В пресс-службе УМВД сообщили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

«Информация передана в Октябрьский районный УМВД. По данному факту проводится проверка», — пояснили в ведомстве.