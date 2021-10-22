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В массовом ДТП на Южной окружной дороге пострадали четыре человека
В их числе двухлетний ребенок.

В Рязани на Южной окружной дороге произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 21 октября, примерно в 18:25 на 193 километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 34-летний рязанец на грузовике Man с полуприцепом двигался в сторону Москвы и при перестроении не убедился в безопасности маневра. В результате он столкнулся с попутным автомобилем Renault Megan под управлением 31-летнего жителя Московской области. От удара последний отбросило в другой автомобиль — Lada Largus, которым управлял 41-летний мужчина. Далее в него же врезался Volvo с полуприцепом под управлением 49-летнего водителя.

Пострадали водители обеих легковушек, а также 68-летняя и двухлетний пассажиры Renault и 67-летняя пассажирка автомобиля Lada. Им потребовалась медицинская помощь.

Проводится проверка.