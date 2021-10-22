Сотрудница шиловского «Эластика» рассказала, что взрывчатку размешивали на коленке

Женщина слышала взрыв, несмотря на то, что заводоуправление находится в двух километрах от трагедии.

Сотрудница заводоуправления ФГУП «Завод синтетических волокон „Эластик“ рассказала, что в цеху, где произошел взрыв, работы проводят с полным отсутствием контроля и соблюдения норм техники безопасности. Об этом она сообщила „ МК “.

Женщина слышала взрыв, несмотря на то, что заводоуправление находится в двух километрах от трагедии.

„Взрывчатые вещества на ООО „Разряд“ перемешиваются практически „на коленке“, в ручном режиме“. Рано или поздно, трагедия должна была произойти», — отметила женщина.

По ее словам, в цеху изготавливали промышленные взрывчатые вещества. Она пояснила, что ООО «Разряд» относится к малому бизнесу, поэтому проверок Ростехнадзора нет.

«На „Эластике“ же все нормативы соблюдались», — добавила собеседница.

В цеху, где произошел взрыв, находились 17 человек. Все погибли.

Отмечается, что здание, где произошел пожар и погибли люди, с 2008 года принадлежит ООО «Разряд», а сама территория осталась в собственности завода «Эластик».

На место выехал генеральный директор ООО «Разряд» Сергей Нистраткин. Причины детонации выясняются.