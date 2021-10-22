Скончался пострадавший при взрыве в Шиловском районе, доставленный в ОКБ
Пациент в крайне тяжелом состоянии был доставлен с места возгорания. Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Скончался пострадавший при взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе, которого доставили в ОКБ. Об этом сообщила опергруппа регионального правительства.
Пациента доставили в ОКБ в Рязани в крайне тяжелом состоянии.
«Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в сообщении.
К месту ЧП направили психологов Шиловского межрайонного медицинского центра и Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова.
Всего погибли 17 человек.