Скончался пострадавший при взрыве в Шиловском районе, доставленный в ОКБ

Пациент в крайне тяжелом состоянии был доставлен с места возгорания. Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Скончался пострадавший при взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе, которого доставили в ОКБ. Об этом сообщила опергруппа регионального правительства.

Пациента доставили в ОКБ в Рязани в крайне тяжелом состоянии.

«Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в сообщении.

К месту ЧП направили психологов Шиловского межрайонного медицинского центра и Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова.

Всего погибли 17 человек.