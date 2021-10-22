Минздрав подтвердил гибель людей в цеху по производству пороха в Шиловском районе
Минздрав подтвердил гибель людей в цеху по производству пороха в Шиловском районе. Об этом сообщила региональная опергруппа.
Напомним, возгорание случилось в 8:22 на заводе «Эластик», расположенном в поселке Лесной Шиловского района. В результате погибли семь человек.
По данным регионального минздрава, судьба еще 11 неизвестна. Один человек госпитализирован с 80% ожогами тела. Он находится в Лесновской больнице.
Взрыв, а затем и последующее возгорание случилось из-за сбоя технологического процесса.