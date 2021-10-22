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Девушка погибшего при взрыве на заводе в Шиловском районе рассказала о произошедшем
Девушка рассказала, что у нее осталась трехмесячная дочь.

Гражданская жена одного из погибших рабочих при взрыве на заводе «Эластик» рассказала подробности трагедии. Ее слова привел RT.

Девушка рассказала, что у нее осталась трехмесячная дочь. При этом 10 октября мужчина отмечал день рождения. Все приходили с работы и поздравляли.

«А сейчас я вижу все эти имена в списке. Вот он ушел на работу, как обычно, — и теперь вот так», — рассказала девушка.

О том, что муж погиб, девушка узнала от общего друга — пожарного. Его вызвали на место ЧП.

«Я даже не слышала взрыва, поэтому не поверила», — поделилась она.

Девушка подчеркнула, что ранее ее мужчина не говорил, что об опасности его работы. Она знала только, что на работе тяжело — все дело в тяжелом производстве.