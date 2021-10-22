Американский актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора во время съемок

Он также ранил режиссера.

Американский актер Алек Болдуин застрелил женщину-оператора и режиссера во время съемок. Об этом сообщил « Коммерсантъ » со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе.

Трагедия случилась на съемках вестерна «Ржавчина» в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выстрелил из оружия для реквизита и попал в оператора Халину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза.

«Офис шерифа округа Санта-Фе подтверждает, что два человека были ранены из огнестрельного оружия во время съемок сцены на съемках вестерна „Ржавчина“. 42-летняя Халина Хатчинс, оператор-постановщик, и 48-летний Джоэл Соуза, режиссер, получили ранения, когда 68-летний продюсер и актер Алек Болдуин выстрелил из оружия для реквизита», — говорится в сообщении.

Раненную женщину-оператора доставили на вертолете в больницу, однако она скончалась от полученных травм. Режиссер находится в критическом состоянии.

Уточняется, что Халина Хатчинс родилась и выросла в Советском Союзе.