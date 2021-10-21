В Рязани «Яндекс.Такси» оштрафовали на 100 тысяч рублей

Потребитель заказал такси через сервис «Яндекса». Служба передала заказ партнеру Drive_USB — перевозчику, у которого не было прав на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области привлекло к ответственности ООО «Яндекс.Такси» по факту введения в заблуждение потребителя относительно потребительских свойств и качества услуги по перевозке пассажира легковым такси. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Потребитель заказал такси через сервис «Яндекса». Служба передала заказ партнеру Drive_USB — перевозчику, у которого не было прав на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

В действиях юридического лица ООО"Яндекс.Такси" установили факт введения потребителя в заблуждение. Организации назначили административный штраф размером в 100 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.