В России запретили продажу телефонов «Самсунг»

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской дочерней компании ввоз, хранение и продажу 61 модели смартфонов Samsung.

В России запретили продажу телефонов «Самсунг». Об этом пишет РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской дочерней компании ввоз, хранение и продажу 61 модели смартфонов Samsung, в том числе и новую модель Samsung Galaxy Z Flip.

Швейцарская компания Sqwin SA потребовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, так как он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.

Samsung Pay — третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. Эксперты считают, что Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.