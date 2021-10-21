В полиции рассказали подробности ДТП со сбитой женщиной в Скопине
36-летний местный житель на «ВАЗе» сбил 74-летнюю жительницу Скопина. Она переходила дорогу не по «зебре».
После ДТП, произошедшего в Скопине в среду, 20 октября, госпитализировали 74-летнюю местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла около 16:50 в Скопине у дома № 14г по улице Высоковольтной. 36-летний местный житель на «ВАЗе» сбил 74-летнюю жительницу Скопина. Она переходила дорогу не по «зебре».
Женщина получила травмы, с которыми ее госпитализировали. Проводится проверка.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Напомним, авария попала на видео.