\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
12°
Птн, 22
14°
Сбт, 23
10°
ЦБ USD 71.06 0.09 21/10
ЦБ EUR 82.62 -0.06 21/10
Нал. USD 70.60 / 71.75 14:20
Нал. EUR 82.30 / 83.18 12:56
Новости
Публикации
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
2
10 915
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
7 572
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
12 965
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
35 196
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В полиции рассказали подробности ДТП со сбитой женщиной в Скопине
36-летний местный житель на «ВАЗе» сбил 74-летнюю жительницу Скопина. Она переходила дорогу не по «зебре».

После ДТП, произошедшего в Скопине в среду, 20 октября, госпитализировали 74-летнюю местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 16:50 в Скопине у дома № 14г по улице Высоковольтной. 36-летний местный житель на «ВАЗе» сбил 74-летнюю жительницу Скопина. Она переходила дорогу не по «зебре».

Женщина получила травмы, с которыми ее госпитализировали. Проводится проверка.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, авария попала на видео.