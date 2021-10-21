В Клепиковском районе простились с Николаем Крейтиным

Николая Крейтина похоронили на новом кладбище Спас-Клепиков.

В Клепиковском районе простились с Николаем Крейтиным. Об этом пишет ИД «Пресса».

В четверг, 21 октября, в здании администрации Клепиковского района простились с главой администрации Николаем Крейтиным. На церемонию приехали главы районов и члены правительства.

С прощальной речью выступил Николай Любимов. Он отметил заслуги Николая Владимировича и сказал, что его начинания продолжатся.

«Николай Владимирович стал частью нашей дружной архивной семьи. Он одним из первых бросился помогать нам с переездом Клепиковского архива на новое место. С улыбкой встречал приехавших в Спас-Клепики на областной семинар работников архивов», — сказала начальник главного архивного управления области Александра Перехватова.

Николая Крейтина похоронили на новом кладбище Спас-Клепиков.

Напомним, глава района умер 19 октября. По данным «МедиаРязань» причиной стал коронавирус. Крейтин делал прививку препаратом «Спутник V» в феврале 2021 года.