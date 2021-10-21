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Соседи пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказали о фальшивых камерах на доме
Напомним, 25 июля рязанка Елена Логунова пропала при загадочных обстоятельствах. Ее выход из подъезда не зафиксировала ни одна из камер видеонаблюдения.

Соседи пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказали, что камеры видеонаблюдения на доме, в котором она жила, фальшивые. Об этом сообщили журналисты «КП».

«Как поведали нам жильцы, только одна из них (камер) настоящая, направлена на стоянку автомобилей. Остальные фальшивые, на установке коих кто-то нагрел жильцов», — сообщили они.

Напомним, 25 июля рязанка Елена Логунова пропала при загадочных обстоятельствах. Ее выход из подъезда не зафиксировала ни одна из камер видеонаблюдения. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин.