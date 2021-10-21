Перед областной детской больницей в Рязани появилась новая аллея кленов

Осенняя экологическая акция проводится уже четвертый раз. Кроме кленов по аллее также высадили новые ели и во дворе областной детской клинической больницы.

Перед РОДКБ имени Дмитриевой в среду, 20 октября, состоялась традиционная осенняя экологическая акция. Сотрудники и руководство Рязанского кожзавода совместно со студентами экологического отряда РГУ высадили новую аллею перед въездом на территорию главной детской больницы региона.

«Вы поймете, как это важно, когда через много лет придете сюда на прогулку вместе со своими детьми, — заверил студентов естественно-географического факультета генеральный директор АО „Русская кожа“ Илья Болотов. — Чем зеленее наш город, тем лучше в нем экологическая ситуация, тем комфортнее будет в нем жить».

Руководство предприятия отмечает, что крупнейшее в России кожевенное производство всегда уделяло внимание вопросам экологической безопасности и выстраивало доверительные отношения с жителями Рязани — особенно в соседних микрорайонах Недостоево, Семчино и Канищево. Ранее председатель совета директоров «Русской кожи» Игорь Сурин, рассказывая об этом, упоминал модернизацию очистных сооружений, рекуперацию зольных стоков, переработку отходов в биогумус, создание зеленых полос вокруг предприятия.

Осенняя экологическая акция проводится уже четвертый раз. Кроме кленов по аллее также высадили новые ели и во дворе областной детской клинической больницы.

«Большое спасибо за вашу помощь, — поблагодарил сотрудников предприятия и студентов генеральный директор ООО „Сафьян“ Андрей Юдаков. — Мы обязательно обратимся к вам с предложением сделать наш город зеленее и краше и в последующие годы».